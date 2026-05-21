Akşam yemeği formatında düzenlenen etkinlikte, başkentteki farklı üniversitelerde eğitim gören çok sayıda öğrenci ağırlandı. Programda öğrencilerin talep, görüş ve önerileri dinlenirken, temel hedef gençlerin moral ve motivasyonunu artırmak oldu.

Buluşmada; öğrencilerin barınma, yurt, ulaşım ve gıda başta olmak üzere karşılaştıkları sorunlar detaylıca değerlendirildi. Ayrıca staj imkanları, yabancı dil eğitimi, yurt dışı fırsatları ile mezuniyet sonrası kariyer ve istihdam süreçlerine yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Bürokrasi ve Akademi Dünyasından Gençlere Destek

Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Kahramanmaraş Bürokrat ve Akademisyenler Birliği (KABAD) Kurucu Başkanı Süleyman Demir katılım sağladı. Etkinlikte ayrıca çok sayıda bürokrat, akademisyen, dekan, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de yer aldı.

Yapılan konuşmalarda, Ankara’da öğrenim gören Kahramanmaraşlı öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasının ve güçlü bir iletişim ağı oluşturmasının önemine dikkat çekildi. Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerinin, örf ve geleneklerinin yeni nesillere aktarılmasının kritik olduğu vurgulandı.

İlk Yılında 39 Öğrenciye 20 Bin TL Burs

Afşinbey Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Gökalp Gedikbaşı ile Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Nişancı, vakfın faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verdi. Gençlere her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini belirten yöneticiler, eğitim süreçleri ve kariyer planlamaları doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Vakfın henüz ilk yılını doldurmamasına rağmen 39 öğrenciye yıllık 20 bin TL burs desteği sağladığı açıklandı. Eğitim, kariyer, staj ve barınma gibi birçok alanda öğrencilere yönelik yeni projeler geliştirildiği aktarılarak, katılımcılar bu yenilikçi çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

"Birlik ve Beraberlik Duygumuz Güçleniyor"

Programda söz alan öğrenciler, kendilerine sunulan destek ve samimi ortam dolayısıyla vakıf yönetimine teşekkür etti. Gençler, bu tür buluşmaların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Afşinbey Eğitim Vakfı yetkilileri, öğrencilere yönelik motivasyon ve dayanışma programlarının önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirterek tüm davetlilere teşekkürlerini iletti.