Toplumun temel yapı taşı olan aileyi merkeze alan çalışmalarıyla dikkat çeken Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, daha önce genç çiftlere ekonomik destek sağlamak amacıyla hafta içi 10 bin TL, hafta sonu ise 15 bin TL’ye kiralanabilen Kavlaklı Kır Düğün Salonu’nu hizmete sunmuştu. Onikişubat Belediyesi şimdi de evliliğin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlamak amacıyla Aile Akademisi projesini başlattı. Akademi bünyesinde oluşturulan Evlilik Okulu ile evlilik öncesinde çiftlerin daha bilinçli, sağlıklı ve güçlü aile yapıları kurmalarına katkı sunulması hedefleniyor.

Aile konu olunca kurumlar arası güçlü iş birliği oluşturuldu

Onikişubat Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Yeşilay Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Müftülüğü iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Kurumlar arası güçlü iş birliğiyle sürdürülecek Aile Akademisi kapsamında gençlerin bilinçli yuvalar kurması, evli çiftlerin ise daha sağlıklı ve sürdürülebilir aile yapıları inşa etmesi amaçlanıyor.

Eğitimler iki kur halinde verilecek

Aile Akademisi bünyesinde eğitimlerine başlayan Evlilik Okulu’nda çiftlere iki kur halinde eğitim verilecek. Eğitim programında; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile içi iletişim ve kriz yönetimi ile etkileşimli çift atölyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam ve üreme sağlığı eğitimi, Onikişubat İlçe Müftülüğü tarafından manevi rehberlik hizmetleri, Yeşilay tarafından ise bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilecek.

Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek eğitimler, 3’er saat sürecek. Eğitim programını tamamlayan çiftlere çeşitli hediyeler sunulurken, nikâh ücreti de alınmayacak. Ayrıca proje kapsamında ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti verilerek aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Başkan Toptaş’tan çiftlere davet

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Aile Akademisi’nin toplumsal yapının güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek tüm çiftleri Evlilik Okulu’na davet etti. Başkan Toptaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Artan boşanma oranları, aile içi iletişim sorunları ve sosyal riskler nedeniyle çiftlerin önleyici ve destekleyici hizmetlere erişiminin önem kazandığını hep birlikte görüyoruz. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak bu ihtiyaç doğrultusunda ‘Aile Akademisi’ modelini geliştirmiş bulunuyoruz. Güçlü toplumun temelinin güçlü aileden geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Evlilik Okulu ile çiftlerimizin evlilik sürecine daha bilinçli hazırlanmasını, sağlıklı iletişim kurmalarını ve mutlu yuvalar inşa etmelerini amaçlıyoruz. Tüm genç çiftlerimizi ve ailelerimizi bu kıymetli eğitim programına katılmaya davet ediyorum.”

Başvurular başladı

Evlilik Okulu’na katılmak isteyen çiftler, 444 70 46 numaralı hattı arayarak 3030 dahili üzerinden başvuru yapabilecek. Programa başvuru için Onikişubat’ta ikamet etme şartı aranıyor.