Toplantıya Eski Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Özsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda Ferhuş Mahallesi’nin öncelikli ihtiyaçları ele alınarak, çözüme yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

FERHUŞ MAHALLESİ’NİN TALEPLERİ TEK TEK ELE ALINDI

Toplantıda, Ferhuş Mahallesi’nin imar sorunu ile ilgili belediye tarafından yürütülen çalışmalar mahalle sakinlerine anlatıldı. 5000’lik plan süreci hakkında bilgilendirme yapılırken, sonrasında 1000’lik plan revizesinin hazırlanacağı ve tapu işlemlerine yönelik sürecin devam edeceği ifade edildi.

Karaçay mevkisinde bulunan dereyle ilgili DSİ ile görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, bölgede reglaj ve büz çalışması yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Başkan Akpınar’ın, konunun takibi için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Mahallede bozulan yolların yapılması için gerekli görüşmelerin sağlandığı belirtilirken, yol çalışmalarının başlatılması amacıyla ilgili birimlere talimat verildi. TOKİ’nin alt tarafında yaşanan yol sorunu için de gerekli raporun hazırlanarak bilgi verilmesi istendi.

KASKİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ, SU HATLARI TAKİBE ALINDI

Ferhuş Mahallesi’nde yaşanan su hattı patlakları da toplantının gündeminde yer aldı. Patlayan su hatlarıyla ilgili yenileme çalışması yapılması amacıyla KASKİ ile gerekli görüşmenin gerçekleştirildiği, çalışmaların yakın zamanda yapılacağı bilgisi mahalle sakinlerine aktarıldı.

Toplantıda ayrıca belediyenin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Başkan Akpınar, mahalle toplantılarının vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm sürecini hızlandırmak adına önemli olduğunu vurguladı.

EŞİT HİZMET VURGUSU

Başkan Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinde ihtiyaçların yerinde tespit edilerek çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Akpınar, Karacasu Ferhuş Mahallesi sakinlerine katılımları ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantı, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.