Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarında hayata geçirilen kentsel tasarım alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin kapsamlı bilgiler aldı.

Kahramanmaraş’ın yeniden inşa ve ihya süreci kapsamında hayata geçirilen projelerin şehir estetiği, ulaşım konforu ve sosyal yaşam alanları açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, bölgede yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edildi.Başkan Fırat Görgel’e incelemeleri sırasında KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık de eşlik etti. Heyet, sahada devam eden uygulamaları detaylı şekilde değerlendirirken, Emlak Konut Uygulama Müdürü Tacettin Şeker tarafından projelerde gelinen son aşamaya ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı.Yürütülen incelemelerde; kentsel tasarım alanlarında devam eden altyapı imalatları, yol düzenlemeleri, çevre planlamaları, peyzaj uygulamaları ve üstyapı çalışmalarına ilişkin süreçler ele alındı. Bölgenin modern şehircilik anlayışına uygun şekilde yeniden şekillendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunması hedefleniyor.

Alt ve Üstyapı Yatırımları İstişare Edildi

Saha incelemeleri kapsamında bölgede gerçekleştirilecek yeni alt ve üstyapı yatırımları da değerlendirildi. Özellikle yağmursuyu hatları, içmesuyu altyapısı, ulaşım aksları, yaya yolları ve sosyal donatı alanlarına ilişkin planlamalar üzerine istişarelerde bulunuldu.Şehir merkezinin en önemli ulaşım arterleri arasında yer alan Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarının, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha modern, estetik ve fonksiyonel bir görünüme kavuşacağı kaydedildi.

“Şehrimizi Daha Güçlü ve Modern Bir Geleceğe Hazırlıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde yürütülen çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.Başkan Görgel, “Şehrimizin yeniden inşa ve ihya sürecini yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek yürütüyoruz. Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarımızda hayata geçirilen kentsel tasarım projeleri, Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirecek önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen son durumu değerlendirdik, ihtiyaçları ve bundan sonraki süreçte yapılacak uygulamaları istişare ettik” ifadelerini kullandı.Başkan Görgel açıklamasının devamında, “Hem altyapı hem üstyapı yatırımlarımızı eş zamanlı şekilde planlıyor; ulaşım, çevre düzenlemesi, sosyal yaşam alanları ve şehir estetiğini bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, daha konforlu ve daha modern yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ımızı her yönüyle daha güçlü bir geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.