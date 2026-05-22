Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde hayata geçirilen ve yoğun talep gören Kavlaklı Kır Düğün Salonu’nun ardından ikinci kır düğün salonu da Önsen Mahallesi’ne kazandırılıyor. İnşasına başlanan ve bin kişilik kapasitesiyle dikkat çeken modern tesis, genç çiftlerin en özel günlerine ev sahipliği yapacak.

Kavlaklı’da hizmete açılan kır düğün salonunun kısa sürede büyük ilgi görmesi ve bu yıl için neredeyse tüm rezervasyon günlerinin dolması üzerine harekete geçen Onikişubat Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepleri karşılıksız bırakmadı. Özellikle düğün organizasyonlarında artan maliyetler karşısında genç çiftlere destek olmak amacıyla planlanan ikinci tesis, Önsen Mahallesi’nde yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ve 2026-2035 yıllarını kapsayan “Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonu kapsamında ayrı bir anlam taşıyan yatırım; aile kurumunun güçlendirilmesi, gençlerin evlilik süreçlerinin desteklenmesi, nüfus yapısının korunması ve sosyal yaşamın canlandırılması hedefleri doğrultusunda hayata geçiriliyor. Onikişubat Belediyesi’nin genç çiftlere yönelik bu önemli yatırımı, aile yapısını koruyan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren projeler arasında dikkat çekiyor.

Modern Tasarımıyla Bölgenin Yeni Gözdesi Olacak

Doğayla iç içe konumlandırılan 1000 kişilik Kır Düğün Salonu, ferah açık alanları ve şık detaylarıyla Onikişubat’ın en prestijli sosyal tesislerinden biri olmaya hazırlanıyor. Kır konseptine uygun peyzaj düzenlemeleri, geniş oturma alanları, modern sahne sistemi, güçlü ses ve aydınlatma altyapısı ile her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü tesis, unutulmaz organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Salon çevresinde oluşturulacak yürüyüş yolları, süs havuzları, fotoğraf çekim alanları ve geniş otopark düzenlemeleri sayesinde vatandaşlara konforlu ve huzurlu bir ortam sunulacak. Özellikle açık havada, doğanın içerisinde düğün yapmak isteyen çiftler için Önsen’de inşa edilen tesis, bölgenin yeni gözdesi olacak.

Başkan Toptaş: “Yoğun Talep Bizleri Yeni Yatırımlara Yönlendirdi”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede vatandaşların yoğun talebinin kendilerini yeni yatırımlara yönlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceleyen, sosyal yaşamı güçlendiren projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Kavlaklı’da hizmete sunduğumuz Kır Düğün Salonumuz kısa sürede çok yoğun ilgi gördü. Bu yıl için neredeyse boş gün kalmaması, vatandaşlarımızın bu hizmete ne kadar ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koydu. Biz de gençlerimizin taleplerini karşılamak adına ikinci kır düğün salonumuzu Önsen Mahallemize kazandırıyoruz.

“Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu, çalışmalarımızı daha anlamlı hale getirdi”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda aile kurumunun güçlenmesine katkı sağlayacak her projeyi çok kıymetli görüyoruz. Biz bu projelerde ticari bir amaç gütmüyoruz. Amacımız; genç kardeşlerimizin evlilik hayallerine destek olmak, aile kurumunu güçlendirmek ve vatandaşlarımızın mutlu günlerinde yanlarında olmaktır. Özellikle artan düğün maliyetleri nedeniyle zorlanan çiftlerimize belediye olarak katkı sunmak istiyoruz. Modern yapısı, doğayla iç içe konsepti ve uygun fiyat politikasıyla Önsen Kır Düğün Salonumuzun da büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. İnşallah burada nice yuvalar kurulacak, nice mutluluklara şahitlik edeceğiz.”

Uygun Fiyat Politikasıyla Çiftlere Nefes Olacak

Onikişubat Belediyesi tarafından vatandaşların ekonomik şartları düşünülerek belirlenen uygun ücret politikası da büyük takdir topluyor. Tesisin hafta içi 10 bin TL, hafta sonu ise 15 bin TL gibi ulaşılabilir fiyatlarla hizmet vermesi planlanırken, bu yönüyle özel sektör salonlarına güçlü bir alternatif sunması hedefleniyor.

Önsen’in Çehresi Değişiyor

Önsen Mahallesi’nin çehresini değiştirecek yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sosyal hayatın daha da hareketlenmesi beklenirken, genç çiftler de hem ekonomik hem modern bir ortamda en özel günlerini yaşama fırsatı bulacak. Belediye tarafından hayata geçirilen proje, Onikişubat’ta aile yapısını güçlendiren, gençleri destekleyen ve sosyal dayanışmayı artıran önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.