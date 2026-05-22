1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar farklı yaş kategorilerinde kız ve erkek öğrencilerin katıldığı yarışmalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Öğrenciler, başlangıç noktasında kendilerine verilen haritalar doğrultusunda Expo Alanı içerisinde oluşturulan parkuru en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.

Yarışma sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ödül törenine; İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Gemci, Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, Türkiye Oryantiring Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Hacı Veli Kalmış, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Erdoğanyılmaz ve İl Temsilcisi Mehmet Açıkel katıldı.