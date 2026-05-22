KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, TOBB Genel Kurul Delegeleri Barbaros Sezal, Fatih Sarıkaya, Mahmut Arıkan, Fatih Mehmet Şeker ve Muharrem Özşerbetçi ile birlikte Genel Kurul’a katılan Başkan Mustafa Buluntu, TOBB 82. Genel Kurulu’nda Divan Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

İş Dünyasının Gündemi Masaya Yatırıldı

TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da; üretim, yatırım, ihracat, istihdam ve ekonomik kalkınma başta olmak üzere iş dünyasının gündemindeki konular ele alındı. Ömer Bolat’ın da katıldığı programda, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

“Kahramanmaraş’ın Vizyonunu Güçlü Şekilde Temsil Ediyoruz”

Genel Kurul kapsamında değerlendirmelerde bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş’ın üretim gücü, sanayi altyapısı ve ihracat potansiyelini her platformda kararlılıkla dile getirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:“Kahramanmaraş, üretim kültürü, girişimcilik gücü ve sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biridir. Şehrimizin yeniden yükseliş sürecinde iş dünyamızın taleplerini, beklentilerini ve vizyonunu en güçlü şekilde ifade etmeyi sürdürüyoruz.”

“Üretim ve İhracat Odaklı Çalışmalar Sürecek”

Başkan Buluntu ayrıca, Kahramanmaraş’ın yeni yüzyılına yön verecek üretim, yatırım ve ihracat odaklı çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

İş Dünyası Temsilcileriyle Temaslar Gerçekleştirildi

KMTSO heyeti, Genel Kurul kapsamında çeşitli temaslarda bulunarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Genel Kurul’un ülke ekonomisine ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.