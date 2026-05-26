Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci için düzenlenen mevlid-i şerif programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Müftülüğü iş birliğiyle organize edilen program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Abdülhamid Han Camii’nde düzenlenen mevlid programında duygu dolu anlar yaşanırken, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler dualarla yâd edildi.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Ayla Kara ve öğrenciler için dualar edildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, yaşanan acının derin üzüntüsünü bir kez daha hissederken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program boyunca okunan mevlid ve yapılan dualarla hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları yaşatıldı.

“Ayla Öğretmenimiz ve Yavrularımıza Bir Kez Daha Rahmet Diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “15 Nisan’da yaşadığımız elim hadise hepimizin yüreğinde derin bir yara açtı. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Ayla Kara’ya ve evlatlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin, ailelerine sabır versin. Bugün burada hep birlikte dualar ederek hem acımızı paylaştık hem de birlik ve beraberliğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Bu şehir, zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen güçlü bir şehir. İnşallah benzer acıları bir daha yaşamayız” dedi.