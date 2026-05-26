Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu kırsalında sürdürülen ulaşım yatırımları kapsamında Elmalar Grup Yolu’nda yürütülen asfalt çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve bölge mahalle muhtarlarının da katıldığı inceleme programında Başkan Görgel, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahada görev yapan personele kolaylıklar dileyen Görgel, mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmaların bölge ulaşımına katkılarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

“Bölgeye Uzun Yıllar Hizmet Verecek Bir Yol”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, Elmalar Grup Yolu’nun bölge açısından önemli bir ulaşım güzergâhı olduğunu belirtti. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Görgel, “Genişletme ve devamında asfalt serimi gerçekleştirdiğimiz Elmalar Yolumuzda artık sona geldik. Bu gece itibariyle çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Uzun yıllar boyunca bölgeye hizmet edecek bir yol oldu” dedi. Yolun yalnızca Elmalar Mahallesi’ne değil, çevredeki birçok yerleşim yerine ulaşım sağladığını vurgulayan Görgel, “Elmalar, Çokyaşar, Yusufhacılı, Bulanık ve Peynirdere mahallelerimizin ulaşımını sağlayan bir yol. Yolumuzun genişliğini 6 metreden 16 metreye çıkardık. Şimdi de 6 kilometrelik yolumuzun sıcak asfaltını tamamlıyoruz. 4 şeritli bir yol oldu” ifadelerini kullandı.

Bölge Ulaşımına Konfor ve Güvenlik Katacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte grup yolunun hem kapasitesi hem de sürüş konforu önemli ölçüde artırılmış oldu. Özellikle kırsal mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz hale gelmesi hedeflenirken, tamamlanan sıcak asfalt uygulamasıyla birlikte vatandaşların daha modern bir ulaşım altyapısına kavuşacağı belirtildi.Başkan Görgel açıklamasının sonunda, “Yolumuzun bölgemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.