Musa Özkök, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bayramların anlamı, değeri ve güzelliği sadece bayram günleriyle sınırlı tutmayarak, yaşamımızın her evresinde hatırlamalı, barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamının oluşmasının her türlü sorunların çözümünde etkili olacağını unutulmamalıdır.

Birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma bayramlarla perçinlenir, asırlardır bizleri birbirimize bağlayan, toplumsal hayatımızda büyük bir önem taşıyan, birleştirici, bütünleştirici özelliği ile bizleri bir araya getiren, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu bayramda aynı güzel duyguları paylaşmanın mutluluğunu duyuyorum.

Dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayramların ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesidir.

Yüce Mevla’mıza şükrümüzü belirttiğimiz mübarek Kurban Bayramımızın İslam âlemine olduğu kadar tüm insanlık âlemine de hayırlar getirmesini diler, herkesin bayramını kutlar, selam ve saygılarımı sunarım.”