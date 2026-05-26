Başkan Buluntu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletçe birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü güçlendiren mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği özel zamanlardır. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren şehrimiz için birlik ruhu, dayanışma kültürü ve ortak hedef etrafında kenetlenmek her zamankinden daha büyük anlam taşımaktadır.

Kahramanmaraş iş dünyası olarak üretmeye, istihdam sağlamaya, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah birlik içerisinde hareket ederek Kahramanmaraş’ımızı daha güçlü bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle; başta kıymetli üyelerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”