Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, paylaşma ve kardeşliğin önemine dikkat çekerek, insanlar için kurbanın; Cenab-ı Hakk’a, hakikate, iyiye, doğruya ve güzele yakın olma arayışı olduğunu vurguladı.

Mesajının devamında, bayramların sevinçleri büyütme mevsimi olduğuna da dikkat çeken Başkan Toptaş, kurban ibadetini yerine getirirken çevre temizliğine de riayet edilmesi noktasında vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Toptaş, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Kurban; yoksula, kimsesize ve çaresize kardeşçe yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır”

Cenab-ı Hakk’a bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyoruz. Kurban Bayramı, bütün müminlerin Hz. İbrahim’i bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak, kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir. Kurban aynı zamanda İslam’ın temellerinden biri olan Hac ibadetinin önemli bir parçasıdır. Kurban Bayramı; barışın, esenliğin, yakarışın, tefekkürün, sabrın, nefisleri terbiye etmenin, yoksula, kimsesize ve çaresize kardeşçe yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır. Bir başka ifadeyle kurban; sevginin, vefanın, sadakatin ve fedakârlığın simgesidir.

“Bu bayram kurbanlarımızı ve sevinçlerimizi büyüterek, paylaşalım”

Bayramlar, aynı zamanda sevinçleri büyütme mevsimidir. Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun bir şekilde küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak; hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeliyiz. Bayramda özellikle varlık sebebimiz olan annelerimiz ve babalarımızın gönüllerini şad etmeli ve onların hayır dualarını almalıyız. Bir tatlı söz işitmek için hayatın bütün ağırlığını paylaşmayı göze alan eşlerimize sevgiyle yaklaşmalıyız. Ve evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı sevindirmeli, yılda bir defa gerçekleşen bu ibadetin coşkusuyla tanıştırmalıyız. Ayrıca selâmlaşarak, kucaklaşarak, ziyaretleşerek, kurban etlerini dağıtarak, ikramda bulunarak; bütün sokakların, bütün komşuların, bütün yurdumuzun ve İslâm coğrafyasının hanelerine sevinç taşımalıyız.

“Onikişubat Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık”

Biz Onikişubat Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı boyunca çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşmaması adına çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdüreceğiz. Bu noktada siz değerli vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermesini bekliyorum. Mübarek Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ilçemize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm dünyaya mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Bayram tatilinde yola çıkacak sevgili vatandaşlarımızdan da, trafik kurallarına harfiyen uymalarını, aşırı hızdan kaçınıp, emniyet kemeri takmayı ihmal etmemelerini rica ediyoruz. Aynı zamanda araç kullanırken cep telefonlarıyla da aramıza mesafe koyalım ki, yolun sonu bayram olsun.”