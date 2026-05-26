Rektör İsmail Bakan mesajında şunları kaydetti; “Değerli akademik ve idari personelimiz ileçok kıymetli öğrencilerimiz;

Manevi iklimimizin en müstesna günlerinden biri olan, yardımlaşma, dayanışma ve fedakarlık ruhunun en üst seviyede yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın huzurunu, esenliğini ve heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz.

Bayramlar, sadece dini bir ibadetin ifası değil; aynı zamanda bizleri birbirimize kenetleyen, milli ve manevi değerlerimizi diri tutan, toplumsal hafızamızı ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren çok özel zaman dilimleridir. Kurbanın özünde barınan paylaşma ve yakınlaşma felsefesi; kırgınlıkların yerini kucaklaşmaya bıraktığı, kimsesizlerin, darda kalanların ve ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı, sevginin dalga dalga topluma yayıldığı bir köprü inşa eder.

Millet olarak tarih boyunca karşılaştığımız her zorluğu, köklü manevi değerlerimiz ve sarsılmaz milli birlik şuurumuz sayesinde aşmayı başardık. Bizleri güçlü kılan en büyük dayanağımız; acıda da kıvançta da bir ve beraber olabilme irademizdir. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ailesi olarak, bilimin ışığında geleceğe doğru yürürken, bizi biz yapan bu kadim değerlere sahip çıkmayı, genç nesillerimize bu aidiyet bilincini aktarmayı en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Kampüslerimizde ürettiğimiz akademik değerlerin, toplumumuzun manevi dinamikleriyle birleştiğinde çok daha anlamlı ve kalıcı başarılara dönüşeceğine inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanında bu güzel iklimi paylaşan tüm insanların bayramını kutluyorum. Başta üniversitemizin kıymetli mensupları, sevgili öğrencilerimiz ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ederim.”