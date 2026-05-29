Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı sabahında vatandaşlarla birlikte bayram namazını Abdülhamid Han Camii’nde eda etti.

Namazın ardından cemaatle tek tek bayramlaşan Başkan Görgel, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti. Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Başkan Görgel, “Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve birlik beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Abdülhamid Han Camii’nde vatandaşlarımızla birlikte bayram namazımızı eda ederek bayram sevincini hep birlikte paylaştık. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyor, bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.