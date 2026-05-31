Bugün Fırnız’dan paylaşılan bir görüntüde, bir çardak için talep edilen ücretin dikkat çekici seviyelere ulaştığı görüldü. Aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, bazı çardakların yüksek bedellerle kiraya verilmesinin mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

Özellikle bayram ve tatil dönemlerinde yoğun ilgi gören bölgede yaşanan fiyat artışlarının hem bölge halkını hem de şehir dışından gelen ziyaretçileri olumsuz etkilediği belirtiliyor. Vatandaşlar, Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerinden yararlanmak isteyen misafirlerin karşılaştığı bu durumun, şehrin misafirperverlik anlayışıyla bağdaşmadığını savunuyor.

Bölgedeki fiyat uygulamalarının yasal çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren vatandaşlar, ilgili kurumların mali ve idari denetimlerini artırmasını istiyor. Kamuya açık alanların bazı kişiler tarafından ticari kazanç kapısına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, ortak kullanım alanlarının herkes için erişilebilir olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların bölgede daha fazla sosyal tesis, uygun fiyatlı dinlenme alanı ve ailelerin rahatlıkla faydalanabileceği yeni sosyal yaşam alanları oluşturmasının önemli olduğunu ifade ediyor.

Kahramanmaraş’ın önemli turizm ve mesire noktalarından biri olan Fırnız’da yaşanan fiyat tartışmalarının ardından gözler yetkili kurumların atacağı adımlara çevrildi. Vatandaşlar, hem yerli halkın hem de şehri ziyaret eden misafirlerin mağduriyet yaşamaması için etkin denetim ve adil fiyatlandırma beklentilerini dile getiriyor.