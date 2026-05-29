Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, ilçede hayata geçirilen projelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

“TASARRUF TEDBİRLERİYLE HİZMET ÜRETİYORUZ”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren “Sevdamız Türkoğlu” düsturuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Mehmet Karaca, ilçenin geleceğini inşa ettiklerini ifade etti. Karaca, özellikle göreve geldikleri dönemde devraldıkları SGK ve esnaf borçlarını tamamen kapattıklarını vurguladı. Tasarrufu esas alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Karaca, “İsrafı değil tasarrufu, ayrıştırmayı değil birleştirmeyi temel alıyoruz. İlçemizin her mahallesine ve her metrekaresine eşit hizmet götürmek için mesai kavramı gözetmeksizin sahada çalışıyoruz” dedi.

“GELECEĞİN TÜRKOĞLU’NU BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ”

Yol çalışmaları, sosyal belediyecilik faaliyetleri ve çevre düzenlemeleriyle ilçelerini modern bir görünüme kavuşturmak için büyük gayret sarfettiklerini de belirten Belediye Başkanı Karaca, Millet Meydanı’nda vatandaşlarla kurdukları gönül sofralarının önemine değindi. Gençler, kadınlar ve çocuklar için üretilen hizmetlerin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Karaca, “Biz, bu ilçenin sadece bugününü değil, yarınlarını da inşa ediyoruz. Başka Türkoğlu yok” diye konuştu.

GAZZE VE MAZLUMLAR İÇİN DUA ÇAĞRISI

Bayramların kırgınlıkların unutulduğu müstesna zamanlar olduğunu hatırlatan Başkan Karaca, mesajında Gazze’ye de özel bir yer ayırdı. Karaca, “Bu mübarek günlerde zulüm altındaki mazlum coğrafyaları unutmuyoruz. Dualarımız, savaşın ve gözyaşının son bulduğu, adaletin hakim olduğu bir dünya içindir” ifadelerini kullandı. Mesajının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Başkan Karaca, tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini diledi.