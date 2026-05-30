Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bayram geçirebilmesi için şehir genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram yoğunluğunun yaşandığı cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında yürütülen çalışmalarla çevre temizliği titizlikle sağlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 100 personel ve 13 araç, şehir merkezinin muhtelif noktalarında aktif olarak görev yapıyor. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterler, yürüyüş yolları, meydanlar ve ortak yaşam alanlarında kapsamlı temizlik uygulamaları gerçekleştiriyor.

Çevre ve Görüntü Kirliliğine Karşı Yoğun Mesai

Bayram süresince oluşabilecek çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla evsel atıklar, ambalaj atıkları ve çeşitli atıklar düzenli olarak toplanıyor. Kent estetiğinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda detaylı temizlik faaliyetleri de sürdürülüyor. Bayram boyunca yoğun bir çalışma temposu sürdüren ekipler, vatandaşların bayram ziyaretlerini ve günlük yaşamlarını daha temiz bir çevrede gerçekleştirebilmesi için titizlikle görev yapıyor.

“Daha Temiz Bir Kahramanmaraş İçin Çalışıyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince ekiplerin sahada olmaya devam edeceği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın bayramı temiz ve sağlıklı bir çevrede geçirebilmesi için ekiplerimiz gece gündüz görev başında. Daha temiz bir Kahramanmaraş için çalışmalarımız aralıksız sürecek” ifadelerine yer verildi.