Edinilen bilgilere göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Merkez 16. Bölge 2. Etap 3. Kısım Emlak Konut ve Ticaret İnşaatları kapsamında Durmazlar Yapı İnşaat firması tarafından yürütülen rezerv alanı şantiyesinde meydana geldi.

İşçilerin konakladığı konteynerde çıkan yangın sırasında mahsur kalan Muhammet Hışır, alevlerden kurtulmak amacıyla 3. kattan atladı.

Olayda ağır yaralanan Hışır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gedikli Köyü nüfusuna kayıtlı olan Muhammet Hışır'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.