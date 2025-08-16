Görüşmede dijital medya alanındaki gelişmeler, yerli ve milli içerik üretiminin önemi ile internet haberciliğinin geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Dr. Basa ve Sait, TİMBİR’in yürüttüğü projeler ile yeni dönem hedefleri hakkında Başkan Duran’a bilgi verdi. İletişim Başkanı Duran da Türk internet medyasının güçlenmesine yönelik her türlü desteği önemsediklerini belirterek, TİMBİR heyetine çalışmalarında başarılar diledi. Duran, TİMBİR üyelerine selamlarını iletirken, internet medyası üzerine istişarelerde bulunuldu.