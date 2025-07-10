KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şube Başkanı Betül Zabun Kenger’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, kadın istihdamı, üretim ve kalkınma ilişkisi çerçevesinde önemli mesajlar verildi.

Prof. Dr. İsmail Bakan: “Üretimde Kadının Yeri Kalkınmanın Temelidir”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, yaptığı konuşmada kadınların üretim süreçlerine dahil edilmesinin yalnızca toplumsal bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma için de bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Rektör Bakan, konuşmasında kalkınmanın temel unsurunun üretim olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Kadınlarımızın, kızlarımızın üretimde daha fazla yer edinebilmesi anlamında çok önemli bir projeyi birlikte yürütüyoruz. Üretim, bir ülkenin kalkınmasında en temel araçtır. Üretim olmadan ekonomik bağımsızlıktan ve sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek mümkün değildir.”

“Doğru Soru: Neyi Üretmeliyiz?”

Rektör Bakan, üretimin yönünün doğru belirlenmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Asıl stratejik soru şudur: Neyi üretmeliyiz? Gelişmiş ülkeleri incelediğimizde, bu sorunun cevabını yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerde bulduklarını görüyoruz. Yani sadece üretmek değil, neyi ve nasıl ürettiğimiz kalkınmanın yönünü belirliyor. Bu noktada kadınlarımızın da bilgi, beceri ve emeğiyle üretimin içinde yer alması ülkemizi ileriye taşıyacaktır.”

“Kahramanmaraş İçin Yeni Ufuk: Savunma Sanayi”

Kahramanmaraş’ta savunma sanayi yatırımlarının başlayacak olmasının umut verici bir gelişme olduğunu belirten Bakan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şehrimizde deprem sonrası sevindirici bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş’ta savunma sanayi sektörü kuruluyor. Bu stratejik sektöre yönelmek, doğru üretim alanına yatırım yapmak demektir. Bizler de üniversite olarak bu dönüşümün her aşamasında yer almaya hazırız.”

“Kadınlarımız Üretimde de Başarılı Olacaktır”

Kadınların üretim süreçlerinde başarı gösterebileceğine olan inancını dile getiren Rektör Bakan, şunları kaydetti:

“Beni yetiştiren kadın, insanı yetiştirmede başarılıysa herhangi bir ürün ya da hizmeti üretmede nasıl başarısız olabilir? Bu mümkün değil. Kadınlarımız üretim sürecinin her aşamasında başarıyla yer alacaktır. Bu inançla, kadın girişimciliğine katkı sunacak her projede İstiklal Üniversitesi olarak varız ve destek olmaya devam edeceğiz.”

Kadın Girişimcilerden Güçlü Mesajlar

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şube Başkanı Betül Zabun Kenger, yaklaşık iki yıldır yürütülen projenin bugün daha geniş bir kitleyle buluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

“Sanayide kadın eli projemizle nitelikli kadın iş gücünü artırmak için çalışıyoruz. Hocalarımızın ve üniversitemizin de desteğiyle kız çocuklarımızı daha güzel bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Anne babalara büyük görev düşüyor. Kızlarımızın bu fırsatları görmesini sağlamalıyız.”

“Bir Okul Tercihinden Fazlası: Güçlü Bir Gelecek”

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Sakar, konuşmasında meslek liselerinin sunduğu olanakların yalnızca teknik değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bağımsızlık anlamında da önemli olduğunu vurguladı:

“Kızlarımızın meslek lisesini tercih etmesi, yalnızca bir okul seçimi değil; özgüven, ekonomik bağımsızlık ve toplumsal katkı anlamında güçlü bir geleceğin temelidir. Velilerimizin bu süreçte en büyük destekçilerimiz olacağına inanıyoruz.”

Proje Sunumları

Toplantı kapsamında KİÜ Airbus TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ebru Bilici, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Proje Komitesi’nden Ebrar Akkaya ve Teknik Meslek Lisesi Rehber Öğretmeni Maide Özcan tarafından projeye ilişkin sunumlar yapıldı. Sunumlarda, kadınların üretim süreçlerine katılımını teşvik edecek yöntemler, ihtiyaç duyulan destek mekanizmaları ve uygulamaya alınacak pilot çalışmalar ve eğitim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Soru-Cevap ve Değerlendirmelerle Tamamlandı

Programın sonunda KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, TOBB KGK Şube Başkanı Betül Zabun Kenger ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ebru Bozdoğan kadın girişimciliğinin geliştirilmesi konusundaki görüşlerini paylaştı. Katılımcılardan gelen soruların da cevaplandırıldığı programda, genç kızların mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesinin önemine değinildi.