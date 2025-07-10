Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Göksun’un kırsal mahallelerinden Elmalı’da önemli bir ulaşım yatırımı gerçekleştiriyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Elmalı Mahallesi’ne kazandırılan yeni köy evlerine ulaşımı sağlayacak güzergâhta yoğun bir çalışma başlatıldı. Toplam 2 kilometrelik arterde yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolda genişletme ve malzemeli bakım işlemleri titizlikle sürdürülürken, yaklaşık 1 kilometrelik yeni yol da ulaşıma kazandırılıyor.

Yapılan yol iyileştirmeleri sayesinde bölgedeki ulaşım standardının yükseltilmesi ve vatandaşların yeni konutlarına güvenli, konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Ekipler, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yolun hizmete alınması için sahada hummalı bir mesai harcıyor.