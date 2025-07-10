Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehre katma değer sağlayacak yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Sütçü İmam Mahallesi’ne çok amaçlı yeni nesil millet konağı kazandırılıyor.

Toplam 65 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, Kahramanmaraş’ın sosyal altyapısına büyük katkı sunacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapının betonarme uygulamaları hızla sürüyor. Modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken millet konağı; taziye evi, yetim koordinasyon merkezi, etüt salonları, çocuk oyun alanları, çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, bilgisayar odaları ve konferans salonu gibi birimleri bünyesinde barındıracak. Yapımı hızla süren sosyal tesisin, 2026 yılının ilk aylarında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

2026’nın Başında Hizmete Girecek

Proje sahasında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, “Geçtiğimiz aylarda ihalesini gerçekleştirdiğimiz Pınarbaşı Millet Konağımızın inşası büyük bir hızla devam ediyor. 2026’nın başında bu yatırımımızı hizmete almayı planlıyoruz. Konağımız, sadece bir sosyal tesis değil; aynı zamanda mahalle halkı için bir buluşma noktası ve destek merkezi olacak. Bu millet konağımız çok amaçlı olarak hizmet verecek. Taziye evi, yetim koordinasyon merkezi, etüt salonu, çocuk oyun alanları, çocuk ve yetişkin kütüphanesi, bilgisayar odaları ve konferans salonu yer alacak. Millet konağımızın başta bölgede yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.