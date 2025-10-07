Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda köprü ve menfez yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Yerleşim yerlerinin ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla hem mevcut köprüler yenileniyor hem de ihtiyaç duyulan bölgelere yeni menfezler kazandırılıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde toplam 13 yeni köprü menfezin yapımı planlandı. Bu projelerle, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Tamamlanan Köprülerle Ulaşım Güvenliği Arttı

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Yeniyurt, Onikişubat Cumhuriyet ve Türkoğlu Yeşilyöre mahallelerinde yeni köprü menfezlerin yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. Toplam 15 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen bu köprüler, bölge halkının ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Yeni yapılar sayesinde yerleşim yerlerinin ulaşım konfor ve güvenliği artırıldı.

Göksun, Türkoğlu ve Onikişubat’ta Çalışmalar Sürüyor

Ekipler tarafından Göksun Temurağa, Onikişubat Döngel ve Kozcağız, Türkoğlu Kırmakaya mahallelerinde de köprü menfezlerin yapımı sürüyor. Bu bölgelerde yürütülen çalışmaların toplam maliyeti 26 Milyon TL’nin üzerinde. Çalışmalar tamamlandığında, söz konusu bölgelerdeki ulaşım ağı daha güvenli ve sürdürülebilir hale gelecek.

Yeni Projelerle Kırsal Ulaşım Güçlenecek

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Andırın Anacık ve Darıovası, Dulkadiroğlu Boyalı, OnikişubatKalekaya, Pazarcık Eğrice ve Türkoğlu Şekeroba mahallelerine de yeni köprü menfezler kazandırmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte kırsal mahallelerin ulaşım standardı önemli ölçüde artırılacak.

Toplam Yatırım 80 Milyon TL’yi Buluyor

2025 yılı içerisinde tamamlanan, yapımı süren ve yapımına başlanacak köprü menfez projelerinin toplam yatırım bedeli 80 Milyon TL’yi buluyor. Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziyle birlikte tüm ilçelerde ve kırsal mahallelerde ulaşım ağını modernize etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Köprü ve menfez çalışmalarımızla özellikle kırsal bölgelerde daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.