Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğü adreslerden biri de Ekinözü’nün kırsal mahallelerinden Türkmenler oldu.

Mahalle içi ulaşımı sağlayan yolda vatandaşların uzun süredir yaşadığı ulaşım zorlukları, Büyükşehir’in yatırımı ile birlikte tarihe karışıyor. Yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta ekiplerce birinci ve ikinci kat sathi asfalt serimi tamamlanma aşamasına geldi.

Özellikle kış aylarında çamur ve bozulmalar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlar, çalışmaların tamamlanmasıyla hem konforlu hem de güvenli bir ulaşım imkânına kavuşacak. Türkmenler Mahalle Muhtarı Yemliha Bakar, çalışmaların mahalle için önemine değinerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.