Dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarılırken, kış şartlarıyla mücadele kapsamında ekiplerin hazır olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 9 Ocak Cuma günü şehir genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan açıklamada, ilçelere göre yağış türlerinin farklılık göstereceği belirtildi.AKOM’dan yapılan duyuruya göre; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu’nda yağmur ve yer yer karla karışık yağmur beklenirken, bin metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Çağlayancerit ve Andırın’da ise yağışların ağırlıklı olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kış Şartlarıyla Mücadele İçin Ekipler Hazır

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının vatandaşların günlük yaşamını ve ulaşımı olumsuz etkilememesi adına tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulandı. Kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları için gerekli hazırlıkların tamamlandığı, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale edileceği ifade edildi.Ayrıca kış şartlarıyla mücadele kapsamında yaşanabilecek olumsuzlukların ve taleplerin ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesine iletilebileceği hatırlatıldı.