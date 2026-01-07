Söyleşi boyunca edebiyatseverler, Ali Emîrî’nin kitap serüveni ve hayatı hakkında derin bir yolculuğa çıktı.

UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanıyla taçlandırılan Kahramanmaraş, kültür ve sanat takvimini zenginleştiren etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat dünyasını zenginleştiren etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Katiphan’da düzenlenen buluşmada, tarihçi ve yazar Dursun Gürlek, “Bir Kitap ve Kültür Muhafızı: Ali Emîrî” adlı söyleşisiyle edebiyatseverlerle bir araya geldi. Gürlek, Osmanlı’nın son döneminde kitap sevgisiyle öne çıkan ve kültür hayatına derin izler bırakan Ali Emîrî Efendi’nin yaşamını, fikir dünyasını ve kültürel mirasa katkılarını ayrıntılarıyla anlattı. Etkinliğe katılanlar, Türk kültür tarihinde müstesna bir yere sahip olan Ali Emîrî’yi farklı yönleriyle tanıma fırsatı bulurken, söyleşi boyunca kitap sevgisinin bir medeniyet inşasında nasıl belirleyici rol oynadığına dair çarpıcı örnekler paylaşıldı.

“Kahramanmaraş Hem Tarihi Hem de Edebi Bir Şehir”

Edebiyat söyleşilerinin önemine değinen tarihçi ve yazar Dursun Gürlek, “Kahramanmaraş’ın hem tarihi hem de edebi şehir olduğunu öteden beri biliyor ve takdir ediyorum. Daha önce de Kahramanmaraş’a gelerek kültür sohbetleri yapmıştım. Bu şehrin diğer tarihi şehirler gibi edebi tarihi zenginliği var. Yaptığımız kültür sohbetlerine Kahramanmaraş halkının gösterdiği ilgi de onların tarihe, kültüre ve sanata ne kadar düşkün olduklarını gösteriyor. Bu sohbeti yaparken de ben çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.