Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının ardından arterlerde oluşan bozulmaları gidermek için asfalt onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar Ali Sezal Bulvarı’nda devam ediyor.

Özellikle yoğun trafik yükü taşıyan ve şehir içi ulaşımda önemli bir bağlantı aksı konumundaki arterde, altyapı çalışmaları sırasında bozulan kızımlar sıcak asfaltla yenileniyor. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nden Sait Zarifoğlu Bulvarı’na kadar uzanan güzergâhta sürdürülen çalışmalarla, kazı yapılan ve zamanla yüzey bozulmalarının oluştuğu kısımlar modern ekipman ve tekniklerle onarılıyor. Ekipler, zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimini titizlikle gerçekleştirerek yolu daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getiriyor.

Şehir Tarihinin En Büyük Asfalt Seferberliği Gerçekleştirilecek

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliği hayata geçirilecek. Şehir merkezi ve ilçelerde ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar sıcak asfaltla kaplanacak; yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarıyla birlikte ulaşım aksları baştan sona yenilenecek. Hayata geçirilecek kapsamlı asfalt programıyla birlikte Kahramanmaraş’ta ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltilmesi, daha güvenli, konforlu ve estetik bir şehir dokusunun oluşturulması hedefleniyor.