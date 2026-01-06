Kahramanmaraş, son yılların en şiddetli kış koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Hava sıcaklıklarının ani ve sert düşüşüyle birlikte 31 Aralık gecesi başlayan kar yağışı, günlerce etkisini sürdürerek şehri beyaza bürüdü. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, birçok noktada sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında son yılların en düşük sıcaklıkları kaydedildi. Kahramanmaraş Havalimanı’nda sıcaklık -13,1 derece olarak ölçülürken, Ekinözü’nde -20,8; Nurhak’ta -18; Türkoğlu’nda -14; Çağlayancerit’te -19,6 ve Pazarcık’ta -13,2 dereceye kadar düştü. Bu verilerle Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık’ta şimdiye kadarki en soğuk günler yaşandı.

Sıcaklıklar Yer Yer -27 Dereceye Kadar Düştü

Soğuk hava dalgasının en sert hissedildiği bölgelerden biri olan Göksun’da ise sıcaklık -27,8 dereceye kadar geriledi. Elbistan’da -22,7; Afşin’de -20,6; Andırın’da -15,4 ve şehir merkezinde ise -9 derece ölçüldü. Kahramanmaraş şehir merkezinde -9 derece en son 1968 yılında ölçülmüştü.

Büyükşehir Belediyesi Tüm Birimleriyle Sahadaydı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının ulaşımı ve günlük yaşamı aksatmaması için sahada yoğun bir mücadele yürüttü.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalara başladı.Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı yapılmaksızın arterlerin ulaşıma açık tutulması için 220 araç ve 330 personel gece gündüz görev yaptı. Kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarıyla özellikle yoğun kullanılan yolların kapanmasının önüne geçildi.

Yaya Güvenliği İçin Kaldırımlar da Temizlendi

Araç trafiğinin yanı sıra yaya güvenliği de çalışmaların önemli bir ayağını oluşturdu. Özellikle şehir merkezinde ve yoğun kullanılan bölgelerde kaldırımlar ile yürüyüş yollarında buzlanma riskini ortadan kaldırmak amacıyla 200 kişilik ekiple kar küreme ve tuzlama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü.

Kırılan Ağaç Dalları İçin Anında Müdahale

Kar yağışının ağırlığı nedeniyle bazı bölgelerde kırılan ağaç dalları, araç ve yaya trafiği açısından risk oluşturdu. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, şehrin muhtelif noktalarında tehlike arz eden dallara anında müdahale ederek olası kazaların önüne geçti.