Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin, Büyükşehir Belediyesi adına ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım veya bağış talebinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Son günlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına aradığını söyleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım talebinde bulunan kişiler tespit edilmiştir.

Gerekli hukuki süreç başlatılmış olup Belediyemiz, hiçbir koşulda vatandaşlardan telefonla, mesajla ya da kapıdan yardım veya bağış talebinde bulunmamaktadır. Lütfen bu tür aramalara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmeleri istendi.