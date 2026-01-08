Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraşlı iş insanlarının katkılarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna kazandırılan 88 yeni hizmet aracının teslim törenine katıldı. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen teslim töreninde; Vali Mükerrem Ünlüer, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, oda başkanları, iş insanları, emniyet ve jandarma personelleri de yer aldı. Programda, yeni hizmet araçlarının alınmasına katkı sunan hayırseverlere şehir protokolü tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Emniyet ve jandarma filosuna kazandırılan yeni hizmet araçları teslim töreni sonrası yeni görev yerlerine uğurlandı.

“Yapılan Bu Katkı Şehrimiz Açısından Çok Önemli”

Yeni hizmet araçlarının güvenlik güçlerinin görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmesine imkân sağlayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Hayırsever iş insanlarımızın destekleri ile emniyet ve jandarma teşkilatımıza 88 yeni hizmet aracını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. İş insanlarımızın özverili desteği sayesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın görevlerini daha etkin şekilde yerine getirecek imkânlara kavuşması, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru ve kamu düzeninin sağlanması adına yapılan bu katkı, birlik ve beraberliğimizin en somut göstergesi. Emniyet ve Jandarma teşkilatımıza kazandırılan yeni hizmet araçları için hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Güvenlik güçlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.