Kurslar sayesinde çocuklar, öğrenme süreçlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürürken; gençler ve yetişkinler ise mesleki beceriler kazanarak iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanma imkânı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan projelerini 2025 yılında da artırarak sürdürdü. Eğitimden kültür sanata, meslek edindirmeden çocuk gelişimine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen kurs ve atölyelerle binlerce vatandaşın hayatına doğrudan katkı sağlandı.

Çocukların Gelişimine Çok Yönlü Katkı: KAÇSAM

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi (KAÇSAM), 2025 yılı boyunca çocukların zihinsel, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen nitelikli eğitim programlarıyla öne çıktı. Çocukların el becerilerini geliştirmeleri, özgüven kazanmaları ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefleyen merkezde yıl boyunca onlarca farklı branşta eğitim düzenlendi.KAÇSAM’da; akıl ve zekâ oyunları, satranç, hızlı okuma, yaratıcı drama, çocuklar için felsefe, ritim ve bağlama gibi alanlarda verilen eğitimlerle çocukların analitik düşünme, problem çözme, ifade becerileri ve sanatsal yönleri desteklendi. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar sayesinde çocuklar hem öğrenme süreçlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürdü hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.

Meslek Edindirme Kurslarıyla Üretken Bireyler

Büyükşehir Belediyesinin meslek edindirme ve istihdam odaklı projelerinin önemli bir ayağını oluşturan Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) ise 2025 yılında da yoğun ilgi gördü. Şehir merkezinin yanı sıra Andırın, Göksun, Çağlayancerit, Elbistan ve Ekinözü’nde düzenlenen kurslarla eğitim hizmetleri şehrin dört bir yanına ulaştırıldı.KAMEK kapsamında; diksiyon, İngilizce, ahşap boyama, enstrüman eğitimi, hafıza teknikleri, aşçı yardımcılığı gibi pek çok farklı branşta eğitim verildi. Kurslar sayesinde katılımcılar hem mesleki beceriler kazandı hem de kişisel gelişimlerini destekleyerek iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanma imkânı buldu.

50 Farklı Branşta, 6 Bin Kursiyere Eğitim

2025 yılı boyunca KAÇSAM ve KAMEK bünyesinde toplam 50 farklı branşta eğitim programı düzenlendi. Bu kurslardan 6 bin kursiyer faydalanarak yeni beceriler edindi, yeteneklerini geliştirdi ve sosyal hayata daha aktif şekilde katıldı.Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bu eğitim hizmetleriyle sadece bireylerin bilgi ve becerilerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve yaşam kalitesini yükselten bir sosyal belediyecilik modeli ortaya koydu.