Kalpten Gelen Söz

Celal Karatüre, Kâbe’de “Hu der Allah” ilahisini söylerken sadece sesiyle değil, duruşuyla da milyonların kalbine dokundu…

Başında kalpak, sade ve gösterişten uzak duruşuyla, adeta kimsenin izlemediği bir anmış gibi içtenliğiyle ilahiyi seslendirdi…

Bu görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi; ama viral olmasının nedeni reklam ya da gösteriş değil, tamamen samimiyet ve ihlastı…

Sahicilik İnsanları Çekiyor

Günümüzde sahte gülüşler, yapmacık konuşmalar ve gösteriş dolu davranışlar çoğaldı. İnsanlar artık bunlardan yoruldu. Samimi bir söz, içten bir davranış, gösterişsiz bir duruş, en uzak kalplere bile ulaşabiliyor…

Hadis-i şerifte belirtildiği gibi: “Allah sizin kalplerinize ve yaşantınıza bakar, görüntünüze ve malınıza, unvanınıza değil.” Bu söz, sahiciliğin ve ihlasın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor…

Gösterişsiz olmak, aslında en büyük gücü barındırmak demektir…

Doğruluk ve Dürüstlük Dünyayı Dönüştürür

Doğruluk, dürüstlük ve güven, görünmez ama etkisi güçlü olan bir tohum gibidir. Toprağa atıldığında hemen görülmese de zamanla yeşerir, büyür ve etrafını kuşatı...

Aynı şekilde sahici bir söz, içten bir davranış ya da ihlas dolu bir ilahi, sessizce insan kalplerini ve toplumu dönüştürür…

Merhamet, sevgi, güven ve doğruluk, sadece manevi değerler değil; dünyada gerçek rızık ve gerçek güçtür. Bunlara sahip olan, hem kendi ruhuna hem de çevresine hakim olur…

Gösterişsiz Olan Hakimdir

Celal Karatüre’nin duruşu bize şunu hatırlatıyor: Gösterişsiz, içten ve samimi ol. İçten gelen bir söz, davranış veya sanat, sadece yürekleri değil, dünyayı da dönüştürür. İnsanlar samimiyeti görür ve ona yönelir; gösterişsiz bir yürek, sessizce dünyaya hakim olur…

Samimiyetin Etkisi

Bu ilahi ve duruş bize gösteriyor ki, insanın kalbine ve ruhuna dokunacak olan, gösterişli sözler değil, samimi ve ihlas dolu sözlerdir...

İçtenlik ve doğruluk, sadece insanı değil, çevresini de dönüştürür…

Gösterişsiz olan en güçlüdür, sahici olan kalplere hükmeder ve dünyayı sessizce güzelleştirir…