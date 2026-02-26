Yapılan çalışmalarda Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde birer adet av tüfeği ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 298 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı. Beş yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü de yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Dulkadiroğlu ilçesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.H. (30) yakalanarak tutuklandı. Onikişubat ilçesinde ise “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (45) gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dulkadiroğlu ilçesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.U. (38) yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaçakçılık ve narkotik suçlara yönelik operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken operasyonlarda; 4 kaçak cep telefonu, 22 cep telefonu kulaklığı, 9 dokunmatik ekran camı, 30 sikke, 22 tarihi obje, 5 kazı malzemesi, 4 dedektör, 3 ruhsatsız tüfek, 1 piştov çakmaklı, 92 gram metamfetamin, 43 sentetik ecza hapı, 27 gram esrar, 8 gram skunk, 7 gram eroin, 1 gram bonzai ele geçirildi.

Öte yandan Trafik Jandarması timlerince yapılan denetimlerde 23 bin 662 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 1.564 sürücüye toplam 5 milyon 456 bin 383 TL idari para cezası uygulanırken, 199 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 257 sürücüye hız ihlalinden, 571 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapılırken, alkollü araç kullanan 3 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı. Ayrıca 82 kişinin ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.