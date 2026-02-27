İstanbul’da Kahramanmaraş nüfusunun en kalabalık yaşadığı Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren MARAŞYURT Derneği Geleneksel Ramazan İftarına hemşehrilerin yanı sıra siyasetten Sanata, Kamu Yöneticilerinden Sivil toplum Örgütleri yöneticilerine çok yoğun bir protokol katılımlarına sahne oldu.



Sunumunu radyo programcısı Ali Biricik’in yaptığı iftar programında MARAŞYURT Dernek Başkanı Harun Demir’in manevi iklimin güzelliği, birlik ve beraberlik temalı duygu yüklü selamla konuşması akabinde protokol üyeleri eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Esenyurt Mert Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeniden Refah Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Halis Kahriman, Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcı Hüseyin Turan, Akparti Esenyurt İlçe Başkanı Toğay Çoban birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.



Esenyurt Kahramanmaraş İl ve İlçeleri Derneği Geleneksel İftar programı “Eski Gençlik ve Spor Bakanı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Esenyurt Mert Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeniden Refah Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Halis Kahriman, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Turan, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Toğay Çoban, MHP Esenyurt İlçe Başkan Vekili Ali Boyu, Elbistan Belediye Başkanvekili İsmail Demir, Cumhuriyet Savcıları Rahim Burak Demir, Ceyhun Kocabey, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Şahin, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nurettin Süner, Cumhur İttifakı Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin, Ensar Vakfı Esenyurt şube başkanı Yılmaz Butur, İç Anadolu Bölgesi Dernekleri Başkanları, Ağrı Dernekler Federasyonu, Şanlıurfa Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş il, ilçe ve Mahalle Derneklerinden Maraşder Başkanı Mevlana Demirel, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Mustafa Güçlü, Andırın Dernek Başkanı Mehmet Güvercin, Afşinder Başkan Yardımcısı Adem Çelik, Yeni Elbistan Dernek Başkan Yardımcısı ve Büyükyapalak Dernek Başkanı Mehmet Özkan, Afşin Arıtaş Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak, Göksun Dernek Başkanı Hayrullah Doğan, Afşin Tatlıder Başkan Yardımcısı hafız Mehmet Yanar, Maksad Sanat Platformu Başkanı Ozan Yaşar Gören, Sanatevi Başkanı Nesrin Ulusu, Thm sanatçısı Cemile Sönmez, Ozan Ahmet Ceren, Elbistan Gönül Dostları Platformu Hüseyin Bozdoğan-Avukat Ramiz Okur ve Nedim Koca, TRABMARDER Başkanvekili Eyüp Kadir Kılcı, Uluslararası Kahramanmaraş Dondurmacılar Dernek Başkanı Mesut Uslu ve Sosyal Medya Dernek Başkanı Zeki Bahçe, MARAŞYURT Derneği Kadın Kolları Başkanı Emel Butur, Başkan Yardımcısı Dilek Parmaksız ve Yönetim Kurulundan Zehra Kıraç ile birlikte iki bini aşkın Kahramanmaraşlı” katılımıyla geleneksel iftar programında okunan kuranı kerim tilaveti ve yapılan dua birlikte oruçlarını açtı. Birlik, beraberlik ve dostluğun zenginliğinin yaşandığı program Esenyurt’ta Kahramanmaraşılar buluşması oldu. Geleneksel İftar programı yapılan yemek duasıyla nihayet buldu.