50 yaş ve üzeri bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik alanlarda daha aktif rol almalarını amaçlayan “Tazelenme Üniversitesi Projesi Paydaş İş Birliği Protokolü”, KİÜ öncülüğünde kapsamlı bir katılımla imzalandı.

KİÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokole; KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Onikişubat Belediyesi Başkan Yardımcısı Cuma Tekinşen, Dulkadiroğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız imza attı.

Törende ayrıca KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan hazır bulunurken, proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gazi Baran Camcı tarafından projenin kapsamı, hedef kitlesi ve uygulama takvimi hakkında katılımcılara detaylı bilgi sunuldu.

Aktif Yaşlanma ve Üretken Toplum Vizyonu

Söz konusu protokol, Kahramanmaraş’ta 50 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal hayata daha güçlü katılım sağlamalarını hedefliyor. Bu kapsamda düzenlenecek eğitim programları, seminerler, uygulamalı atölyeler, kültürel ve sanatsal etkinlikler, müze temelli öğrenme faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla katılımcıların hem zihinsel hem de sosyal yönden desteklenmesi amaçlanıyor.

Tazelenme Üniversitesi modeli; bireylerin emeklilik sonrası dönemde öğrenmeye devam etmelerini teşvik eden, tecrübeyi bilgiyle harmanlayan ve kuşaklar arası etkileşimi güçlendiren çağdaş bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda KİÜ, üniversite-toplum bütünleşmesini güçlendiren örnek bir uygulamayı kurumsal zemine taşımış oluyor.

Prof. Dr. İsmail Bakan: “Tecrübe En Değerli Sermayemizdir”

İmza töreninde konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversitelerin yalnızca gençlere eğitim sunan kurumlar olmadığını, toplumun her yaş grubuna hitap eden bilgi merkezleri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Bakan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Tazelenme Üniversitesi ile 50 yaş ve üzeri kıymetli hemşehrilerimizin bilgi ve tecrübelerini yeni öğrenme fırsatlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Aktif ve sağlıklı yaşlanma, sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da önemli bir unsurudur. Paydaş kurumlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin Kahramanmaraş için örnek bir model oluşturacağına inanıyor; projenin şehrimize ve tüm katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Prof. Dr. Bakan ayrıca, üniversite olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve her yaş grubunun bilgiye erişimini kolaylaştıran projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Hayata geçirilen bu iş birliği ile Kahramanmaraş’ta aktif yaşlanma kültürünün kurumsal bir çerçeveye kavuşması, bireylerin sosyal bağlarını güçlendirmesi ve üretkenliklerini sürdürmeleri hedefleniyor. KİÜ’nün öncülüğünde yürütülecek Tazelenme Üniversitesi Projesi’nin, hem yerel düzeyde hem de ulusal ölçekte örnek teşkil edecek bir model ortaya koyması bekleniyor.