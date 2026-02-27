Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen toplantı, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut ve il kültür ve Turizm Müdürü Eshabil yıldız koordinesinde düzenlendi.

Toplantıya kentte sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin temsilcileri ile kaplıca bölgelerinde hizmet veren tesis yetkilileri katılım sağladı.

Şehrin mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Özellikle termal kaynaklarımızın sağlık turizmine daha etkin kazandırılması, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kurumsal iş birliğinin artırılması ve sürdürülebilir bir sağlık turizmi modeli oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Kamu ve özel sektör temsilcileri, ortak hareket etmenin önemine vurgu yaparak koordinasyon içerisinde çalışmanın gerekliliğini dile getirdi.

Toplantı sonunda Kahramanmaraş’ın sahip olduğu doğal kaynaklar, sağlık altyapısı ve hizmet kalitesiyle sağlık turizminde güçlü bir destinasyon haline gelmesi yönünde kararlılık mesajı verildi.

Kahramanmaraş’ta sağlık turizmi alanındaki marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.