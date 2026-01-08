“Engelsiz Kahramanmaraş” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarla eğitimden istihdama, sosyal etkinliklerden medikal desteklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik dikkat çekici projeler hayata geçirdi. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde “Engelsiz Kahramanmaraş” vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehir, engelli vatandaşlar için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuştu. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerle yaklaşık 30 bin özel gereksinimli vatandaşa doğrudan temas edilerek onların hayatına dokunuldu. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak amacıyla eğitimden sosyal etkinliklere, destek programlarından kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sundu ve bu alanda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’ye Örnek Tesis, Örnek Çalışmalara İmza Attı

Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye örnek teşkil ederek inşa ettiği Engelsiz Yaşam Merkezi, 2025 yılı boyunca farklı yaş ve engel gruplarına özel donanımlı araçlarla servis hizmeti sunularak 17 farklı atölye ile 228 özel vatandaşa hizmet verildi. Sosyal devlet anlayışının güçlü örneği olarak dikkat çeken merkezin bünyesinde medikal malzeme tamir bakım atölyesinde 263 medikal malzeme tamiratı yapılırken aynı zamanda da bin 570 bireye psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Eğitimle Güç, İstihdamla Gelecek

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca engelli vatandaşların toplumsal hayata daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla istihdam ve eğitim alanında önemli çalışmalara imza attı. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 350 özel gereksinimli bireye kaynak desteği sağlanırken, EKPSS kursları ile eğitim destekleri sunuldu. Engelli Destek Merkezi (ENDES) ve İŞKUR ile gerçekleştirilen proje ile işveren ile işçi buluşmaları kapsamında 175 kişinin istihdamı sağlanarak özel bireylerin iş hayatına kazanımları sağlandı.

Sosyal Belediyecilikte Örnek Çalışmalar

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri doğrultusunda 2 bin 508 medikal malzeme desteği, 273 çölyak hastası için glütensiz gıda paketi desteği, ihtiyaç sahibi 1783 özel gereksinimli, hasta ve yaşlı bireye şehir içi ve şehir dışı servis hizmeti, Yaşlı Dinlenme Salonlarımızda 65 yaş üstü bin 700 vatandaşa kaliteli zaman geçirmelerinin yanı sıra berber hizmeti sağladı. Aynı zamanda Yaşlı Destek Merkezi (YADES) ile engelli ve 65 yaş üstü 750 vatandaşa günlük yemek, öz bakım, ev temizliği, sağlık takibi, berber ve kuaför hizmeti, hasta refakat hizmeti verildi.

Yaşlılara Aktif ve Sağlıklı Yaşam Desteği

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirilen Aktif Yaşam Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sağlık ve sosyal destek faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 68 vatandaşa periyodik olarak fizyoterapi, ergoterapi ve Alzheimer ile mücadele etkinlikleri düzenlendi.

Büyükşehir’den Goalball Kadın Takımı’na Büyük Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in önemli desteği ile kurulan ve kısa süre içerisinde gösterdikleri performansla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, 2025 Goalball Şampiyonlar Ligi’nde ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı. Daha sonra Kadınlar Goalball 1. Lig’de mücadele eden takım, çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alarak 1. Lig’de şampiyon oldu.

İşitme Engelliler İçin Yenilikçi Çözümler Sunuldu

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında işitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmeti devreye alarak anlamlı ve bir o kadar da gönülleri ısıtacak bir projeyi hayata geçirdi. İşitme engelli bireyler için hayata geçirilen ‘Işıklı Kapı Zili Projesi’ ile 36 hanenin hayatı kolaylaştırıldı. Aynı zamanda 9 anneye titreşimli bebek uyarı cihazı verilerek işitme engelli annelerin önemli sorunları giderildi.