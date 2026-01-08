9 Ocak Cuma günü NFK Kültür Merkezi’nde Cansu Canan Özgen’in sunumuyla gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü ve üretken olarak yer almalarını desteklemek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Kahraman Kadın Akademisi için lansman düzenleniyor.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde yürütülen proje; kadınların ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretimden pazarlamaya uzanan süreçte daha etkin rol almalarını hedefliyor.Bu kapsamda Kahraman Kadın Akademisi’nin tanıtım programı, 9 Ocak Cuma günü saat 14.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Lansmanda akademinin vizyonu, eğitim içerikleri ve kadınlara sunacağı imkânlar vatandaşlarla paylaşılacak.

Geniş Kapsamlı Eğitim İçerikleri

Kahraman Kadın Akademisi bünyesinde kadınlara yönelik hazırlanan eğitimler, güncel ihtiyaçlar ve toplumsal dönüşüm dikkate alınarak geniş bir yelpazede sunuluyor. Akademi kapsamında; sağlıklı beslenme, kadın hakları ve yasal haklar, kadın sağlığı, aile içi iletişim, e-ticaret ve girişimcilik, dijital vatandaşlık ve dijital güvenlik, stresle başa çıkma yöntemleri, evsel atıklar ve sürdürülebilirlik, finansal okuryazarlık gibi pek çok başlıkta eğitim içerikleri yer alıyor.Katılımcılar, bu eğitimlere internet üzerinden ve mobil uygulama aracılığıyla kolayca erişebilecek. Böylece kadınlar, mekân ve zaman kısıtlaması olmadan kişisel gelişimlerini destekleyebilecek, bilgi ve becerilerini artırabilecek.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kahraman Kadın Akademisi’nin sadece bir eğitim projesi değil; kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik eden, üretkenliği ve bilinçli birey olmayı destekleyen önemli bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, lansmana tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.