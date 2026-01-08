Edinilen bilgilere göre, 05 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; 5 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara, 7 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ile 200 adet puro ele geçirildi.

Çalışmaların devamında, 06 Ocak 2025 tarihinde yapılan bir başka operasyonda ise 20 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli mercilere sevk edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.