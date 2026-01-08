Yaklaşık üç yıldır sessizliğe bürünen bölgede, tren sesleri yeniden yankılanmaya başladı.

Depremde rayların “S” harfi şeklinde eğrildiği, menfez ve köprülerde büyük hasarların oluştuğu 235 kilometrelik hat, aylar süren titiz çalışmalar sonucunda seferlere hazır hale getirildi. TCDD ekipleri, hat boyunca sinyalizasyon ve katenar sistemlerinin yenilenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yük trenleri hem gündüz hem gece saatlerinde yeniden seferlerine başladı. Hat üzerinde yapılan testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, bölgenin lojistik gücü yeniden kazanılmış oldu.

Fevzipaşa–Islahiye ve Köprüağzı–Kahramanmaraş hatlarının ardından hizmete giren bu güzergâh, özellikle sanayi üretimi ve bölgesel ticaret açısından büyük önem taşıyor.

Deprem sonrası zorlu günleri geride bırakan bölge halkı, trenlerin yeniden çalışmaya başlamasından büyük mutluluk duydu. Vatandaşlar, “Tren sesini özlemiştik. Bu ses, yeniden hayatın döndüğünün işareti,” diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Bölge ekonomisine can suyu olması beklenen hattın, önümüzdeki dönemde yolcu taşımacılığına da açılması planlanıyor.