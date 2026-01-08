Yaklaşık üç yıldır sessizliğe bürünen bölgede, tren sesleri yeniden yankılanmaya başladı.

Depremde rayların “S” harfi şeklinde eğrildiği, menfez ve köprülerde büyük hasarların oluştuğu 235 kilometrelik hat, aylar süren titiz çalışmalar sonucunda seferlere hazır hale getirildi. TCDD ekipleri, hat boyunca sinyalizasyon ve katenar sistemlerinin yenilenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediye meclisinden Kahramanmaraş İstiklalspor’a bağış!
Dulkadiroğlu Belediye meclisinden Kahramanmaraş İstiklalspor’a bağış!
İçeriği Görüntüle

3804D999 D4B3 4481 Ab9B 95197E469CbcYük trenleri hem gündüz hem gece saatlerinde yeniden seferlerine başladı. Hat üzerinde yapılan testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, bölgenin lojistik gücü yeniden kazanılmış oldu.

Fevzipaşa–Islahiye ve Köprüağzı–Kahramanmaraş hatlarının ardından hizmete giren bu güzergâh, özellikle sanayi üretimi ve bölgesel ticaret açısından büyük önem taşıyor.

Deprem sonrası zorlu günleri geride bırakan bölge halkı, trenlerin yeniden çalışmaya başlamasından büyük mutluluk duydu. Vatandaşlar, “Tren sesini özlemiştik. Bu ses, yeniden hayatın döndüğünün işareti,” diyerek sevinçlerini dile getirdi.

8117B650 Fff4 4168 87Ee 7Ef8904798E1

Bölge ekonomisine can suyu olması beklenen hattın, önümüzdeki dönemde yolcu taşımacılığına da açılması planlanıyor.