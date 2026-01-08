Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, toplam 10 bin 656 konutun inşa edildiği alanda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Deprem bölgesinde önemli bir görev üstlenen TOKİ, Kahramanmaraş genelinde bugüne kadar 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün yapımını tamamladı. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Altınova Mahallesi’nde kurulan ve deprem bölgesinin dördüncü büyük şantiyesi olma özelliğini taşıyan Uydukent projesi, yaklaşık 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda yükseliyor. 13 etap halinde planlanan projede, 89 ile 110 metrekare arasında değişen 3+1 daireler inşa ediliyor.

Örnek dairenin tamamlanmasıyla birlikte projenin mimarisi ve yaşam alanları da netlik kazandı.

Yetkililer, konutların en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Uydukent projesinin, Kahramanmaraş’ın konut ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor.