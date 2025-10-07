Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kurumsal kapasiteyi artırmanın yanı sıra gençleri sporun çeşitli branşlarına yönlendirmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyesi, spor alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemişti.

Onikişubat Belediyesi’nin spora ve gençliğe yaptığı yatırımların bir meyvesi olan Belediyespor Voleybol Takımı, kente yeni bir soluk getirmeyi, sporu tabana yaymayı ve gençlere ilham olmayı hedefliyor. Kentin dört bir yanından gelen sporseverler, bu mücadeleyle birlikte hem sporun heyecanını hem de birlik ve dayanışmanın coşkusunu yaşayacak.

Geçtiğimiz günlerde Onikişubat Belediyesi bünyesinde kurulan ve 2025-2026 sezonunda ArabicaCoffee House Erkekler 1.Ligi’nde mücadele edecek olan Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, sezona bomba gibi başladı.

Şehre yeni bir heyecan ve gurur kaynağı olmayı hedefleyen Onikişubat Belediyespor Voleybol Kulübü, ligdeki ilk maçında Niksar Belediye’lideplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

Kendi seyircisi önünde ilk maç

8 Ekim 2025 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00’te Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda (Otogar Arkası) kendi sahasında ilk kez taraftarıyla buluşacak olan Onikişubat Belediyespor Voleybol Kulübü, Türşad takımını konuk edecek.

Karşılaşmayla ilgili paylaşım yapan Onikişubat Belediyesi, “ArabicaCoffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımımız, ligin 3'üncü haftasında BitlisTürşad takımını konuk edecek. Tüm hemşehrilerimizi, bu heyecana ortak olmaya ve takımımıza tribünlerden destek vermeye davet ediyoruz. Gelin, voleybolun coşkusunu hep birlikte yaşayalım, Onikişubat’ın gururu olan takımımızın yanında olalım” ifadeleriyle kent halkını davet etti.