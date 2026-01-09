NFK Kültür Merkezi Akademi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek programda yazar Mustafa Köneçoğlu ve Güray Süngü,katılımcıları edebi bir yolculuğa çıkaracak.

UNESCO tarafından Türkiye’de ilk “Edebiyat Şehri” unvanıyla taçlandırılan Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleriyle edebiyat tutkunlarına yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Şehrin edebiyat mirasını geleceğe taşıyan etkinlikler, her yaştan katılımcıyı sanatın büyülü atmosferinde buluşturuyor.

Bu kapsamda 10 Ocak Cumartesi günü özel bir söyleşi programı edebiyatseverlerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Akademi Kütüphanesi’nde saat 19.00’da başlayacak programda yazar Mustafa Köneçoğlu ve Güray Süngü, kültür sanat dostlarına seslenecek. Programda konuşmacılar, edebiyatseverleri düşünsel bir yolculuğa çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, insan hikâyesinin kurgu ile nasıl yeniden şekillendiği keşfetmek isteyen tüm edebiyatseverler programa davet edildi.