Başkan Akpınar mesajında, gazeteciliğin kamuoyunu aydınlatan, toplumsal hafızayı diri tutan ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, özellikle yerel basının şehirlerin sesi, vicdanı ve hafızası olduğuna dikkat çekti. Yerel basın mensuplarının, mahalleden kente uzanan sorunları ve güzellikleri kamuoyuna taşıyarak önemli bir kamu görevi üstlendiğini ifade eden Akpınar, fedakarca görev yapan tüm gazetecilere teşekkür etti.

Mesajında zorlu şartlar altında görevini sürdüren basın emekçilerinin her türlü takdiri hak ettiğini dile getiren Başkan Akpınar, “Gerçeğin izinde, kamu yararı gözetilerek yapılan her haber; toplumsal birlikteliğimize ve şeffaf yönetime katkı sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar ayrıca, mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmet ve minnetle andığını belirterek, “Özellikle asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sürecinde, görev başındayken hayatını kaybeden basın mensuplarımızı unutmadık. Onlar, zor zamanlarda dahi halkı bilgilendirmek adına büyük bir özveriyle çalışan meslek şehitlerimizdir” dedi.

Mesajının sonunda, görevini onurla sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Akpınar, gazetecilere sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi.