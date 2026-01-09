Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, deprem 09 Ocak 2026 Cuma günü saat 11:17'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, derinliğinin ise yaklaşık 12.36 kilometre olduğu bildirildi.

Depremin Parametreleri:

· Büyüklük: 4.0 (Mw)

· Yer: Onikişubat / Kahramanmaraş

· Koordinatlar: 37.91972 Kuzey - 36.6575 Doğu

· Derinlik: 12.36 km

AFAD yetkilileri, sarsıntının çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildiğini, ancak ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açacak bir hasar bildirimi alınmadığını aktardı.

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den Deprem Sonrası Açıklama: "Olumsuz Bir Durum Yok"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, bugün öğle saatlerinde Onikişubat ilçesinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlara açıklamada bulundu.

Saat 11.17'de kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından kameralar karşısına geçen Vali Ünlüer, "Değerli Hemşehrilerim, Onikişubat ilçemizde saat 11.17'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Saha Kontrolleri Sürüyor

Açıklamasında güven verici bir mesaj paylaşan Vali Ünlüer, ekiplerin sahada aktif şekilde çalıştığını belirterek, "Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

"Geçmiş Olsun" Mesajı

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah tüm afetlerden milletimizi korusun." şeklinde konuştu.