Başkan Görgel, “Bu proje, Türkiye’de ilk kez kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi tek çatı altında buluşturan bütüncül bir vizyonun ürünü. Kahraman Kadın Akademisi; milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, ahlakı merkeze alan, kadını koruyan, güçlendiren ve yücelten bir anlayışın eseridir. Akademimizin şehrimize ve kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü, üretken ve etkin bireyler olarak yer almalarını desteklemek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) destekleriyle hayata geçirilen Kahraman Kadın Akademisi’nin lansman programı gerçekleştirildi.Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde, gazeteci ve sunucu Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğünde düzenlenen programa ilgi yoğun oldu. Programa; Vali Mükerrem Ünlüer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, KADEM Eğitim Direktörü Arzu Güngör Arıkan,kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akademinin Vizyonu Katılımcılarla Paylaşıldı

Programda, Kahraman Kadın Akademisi’nin amacı, kapsamı ve uygulama modeli katılımcılara detaylı şekilde tanıtıldı. Proje; kadınların ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretimden pazarlamaya uzanan süreçte daha etkin rol almalarını sağlamayı hedefliyor. Eğitim, girişimcilik, dijitalleşme ve sosyal etkileşimi tek bir yapı altında buluşturan akademi, Türkiye’de kadınlara yönelik bütüncül bir model olarak öne çıkıyor.

“Projeyle Kadınlara Pek Çok Alanda Yeni İmkanlar Sunuluyor”

Programın açılış konuşmasını yapan KADEM Eğitim Direktörü Arzu Güngör Arıkan, “Bugün burada kadınların hayatına dokunan ve onları bilgiyle, emekle güçlendiren son derece kıymetli bir projenin tanıtımı için bir aradayız. KADEM, kuruluşundan bu yana tek bir hedef için çalışıyor; kadının onuruyla yaşayacağı güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek. Bugün tanıtımı için bir arada olduğumuz Kahraman Kadın Akademisi projesi bu değerlerin sahaya yansıyan güçlü bir örneğidir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KADEM ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje özellikle deprem sonrası süreçte kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlenmesini amaçlamaktadır. Bu proje sayesinde pek çok alanda kadınlara yeni yeni imkanlar sunulmaktadır. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve katkı veren tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm Türkiye’ye Örnek Olacak Proje”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “Güçlü olmak için bilgiyi paylaşmak ve toplumsal yaşamın merkezinde ulaştırabilmek çok kıymetli. Her anlamda güçlü olmak istiyorsak mutlaka bilgiyi yaşamımızın merkezine yerleştirmeliyiz. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif olabilmeleri, daha fazla üretim içerisinde bulunabilmeleri ve sosyal yaşam içerisinde daha büyük başarılara imza atabilmeleri için mutlaka kadınlarımızın bilgiyle buluşması gerekli. Bu noktada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde KADEM ve İstiklal Üniversitemiz iş birliğiyle çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Kahraman Kadın Akademisi’nin içerisinde online eğitimler yer alıyor. Kadınlarımız istedikleri zaman bu eğitimlere erişebilecek. Bu akademinin yerelde kalmayıp ulusal düzeyde karşılık bulacağını düşünüyorum. Kahraman Kadın Akademisi, pek çok ilin örnek alacağı bir proje olacak. Kahraman Kadın Akademisi’nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bu Akademi, Kahramanmaraş Kadınının Yeniden Ayağa Kalkışının Simgesidir”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahraman Kadın Akademisi’nin yalnızca bir eğitim projesi değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal vizyonun ürünü olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Bugün burada; Kahramanmaraş kadınının yeniden ayağa kalkışının, yeniden üretiminin ve yeniden umut oluşunun güçlü bir nişanesini hep birlikte hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Kahraman Kadın Akademisi dediğimizde, bu isim tesadüf değildir. Bu topraklarda kahramanlık; yalnızca cephede değil, hayatın tam ortasında, evladını büyüten, emeğini üreten, şehrini ayakta tutan kadının yüreğinde yazılır” diye konuştu.

“Türkiye’de İlk Kez Bütüncül Bir Kadın Akademisi Modeli”

Projenin vizyonuna değinen Başkan Görgel, Kahraman Kadın Akademisi’nin Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı. Görgel, “Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak, KADEM ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle; Türkiye’de ilk kez kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi tek çatı altında buluşturan bütüncül bir vizyonu ortaya koyuyoruz. Bu akademi; kadını yalnızca desteklenen bir birey olarak değil, üreten, yöneten, karar veren ve geleceği inşa eden bir özne olarak ele alan güçlü bir anlayışın adıdır” dedi.

“İnsanı, Emeği ve Onuru Merkeze Alan Bir Dijital Akademi”

Akademinin yapısına ve sunduğu imkânlara değinen Başkan Görgel, “Bugün hayata geçirdiğimiz bu dijital akademi; insanı, emeği ve onuru merkeze alan bir yeniden dirilişi temsil etmektedir. Kadın Girişimcilik Akademisi ile kadınlarımızı üretime ve ekonomiye dahil ediyor, Anne Çocuk Akademisi ile sağlıklı nesillerin temelini atıyoruz. Online satış ve pazar yeri modülüyle kadın emeğini aracısız, güvenli ve sürdürülebilir gelirle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilgiyle Donanan Kadın, Toplumun Kaderini Değiştirir”

Konuşmasında eğitim ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Başkan Görgel, “Dijital eğitim ve kişisel gelişim içerikleriyle kadınlarımızın bilgiye her an ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sistem; kadınlarımızın evinden, mahallesinden kopmadan dijital dünyada güçlü bir yer edinmesini mümkün kılmaktadır. Biz inanıyoruz ki; bilgiyle donanan kadın güçlüdür, üreten kadın özgüvenlidir, özgüvenli kadın ise toplumun kaderini değiştirir” dedi.

“Milli ve Manevi Değerlerle Yoğrulmuş Bir Anlayış”

Konuşmasının sonunda projeye destek veren paydaşlara teşekkür eden Başkan Fırat Görgel, “Kahraman Kadın Akademisi; milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, ahlakı merkeze alan, kadını koruyan, güçlendiren ve yücelten bir anlayışın eseridir. Bu yolda bizlerle omuz omuza yürüyen tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, hayata geçirdiğimiz Kahraman Kadın Akademisi’nin hayırlı olmasını diliyorum”cümlelerini kaydetti.

“Kadınlara Verilen Bu Değer Şehrimiz İçin Çok Kıymetli”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, “6 Şubat depremlerinden sonra şehrimizde pek çok çalışma yapıldı, pek çok proje ortaya koyuldu. Bu süreçte kadınlar için böyle bir projenin yapılması da bizleri son derece memnun etti. Öncelikle Fırat Görgel Başkanımıza bu özel akademi için teşekkür ediyorum. Kadın emeğinin ön plana çıkması açısından bu proje çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kahraman Kadın Akademisi’nin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kahraman Kadın Akademisi, Pek Çok Branşı Tek Çatı Altında Toplayan Özel Bir Çalışma”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, “Kahraman Kadın Akademisi’ni yalnızca dijital bir program değil, afet sonrası toparlanmanın, yeniden ayağa kalkmanın ve kadınlar üzerinden güçlenen bir toplumun simgesi olarak oldukça kıymetli bir çalışma. 6 Şubat depremleri bir gerçeği bize çok net göstermiştir; afetler herkesi etkiler ancak kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri çok daha fazladır. Kadınlar bir yandan belirsizlik ve psikolojik travmalarla mücadele ederken diğer yandan aileyi ayakta tutan, çocukların bakımını üstlenen, hayatı yeniden kuran ana aktörler olmuştur. Deprem sonrası dönemde kadınların güçlendirilmesi, yalnızca bir sosyal politika alanı değil, ekonomik toparlanmanın, toplumsal iyileşmenin ve kalıcı kalkınmanın da temel şartlarındandır. Kahraman Kadın Akademisi; eğitimi, üretimi, dijital satışı ve sosyal etkileşimi tek çatı altında toplayan örnek bir uygulama. Büyükşehir Belediyemize, KADEM’e ve üniversitemize teşekkür ediyoruz bu güzel çalışma için” diye konuştu.