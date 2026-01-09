Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yüksek kesimlerinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde yeninden etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı ve ulaşımı sekteye uğratmaması için sahada aralıksız çalışmalar yürütüyor.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla ekipler, şehir merkezinden ilçelere ve kırsal mahallelere kadar geniş bir bölgede yoğun mesai harcıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Göksun, Afşin, Çağlayancerit ve Elbistan başta olmak üzere ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergâhlar öncelikli olarak temizlenerek ulaşıma açık tutulurken, kırsal mahallelerde ise vatandaşların ulaşım sağladığı grup yollarında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Ekipler Şehir Merkezinde de Teyakkuzda

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda şehir genelinde yeniden etkili olması beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, “Sıfır Sorun” parolasıyla teyakkuza geçti. Vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için stratejik noktalarda yerini alan ekipler, kapsamlı karla mücadele planını devreye aldı. Kamyon, greyder, tuzlama araçları gibi geniş araç filosu ile sahaya inen ekipler, ulaşım akslarına anlık şekilde müdahale edecek şekilde konuşlandırıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ya da karla mücadeleye dair taleplerini ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecekleri hatırlatılarak, sürecin koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulandı.