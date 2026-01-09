Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı sürdürürken, çocuklara yönelik etkinliklere ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Çocukların hem eğlenerek vakit geçirmesi hem de kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikler, miniklerden yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için keyifli ve öğretici bir tiyatro gösterisini daha sahneye taşıyor. “Sevimli Dinozor Dobizor” adlı çocuk tiyatrosu, 11 Ocak Pazar günü minik izleyicilerle buluşacak. Gösteri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans halinde sahnelenecek.

Rengârenk dekorları, dikkat çekici kostümleri ve eğlenceli şarkılarıyla öne çıkan oyun; sevimli dinozor Dobizor ile Ahmet’in zamanda çıktığı heyecan dolu yolculuğu konu alıyor. Eğlenceyi eğitici mesajlarla bir araya getiren tiyatro oyunu, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi ve onlara dostluk, paylaşma ve cesaret gibi değerleri keyifli bir anlatımla aktarmayı hedefliyor.

Sahne performanslarıyla olduğu kadar görsel zenginliğiyle de dikkat çeken gösteri, minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte keyifle izleyebileceği oyun, hafta sonunu verimli ve eğlenceli geçirmek isteyenler için önemli bir kültür-sanat alternatifi sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenen tiyatro gösterisine tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.