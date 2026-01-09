6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin yalnızca binaları değil, ekonomiyi, tarımı ve ticari hayatı da derinden sarstığını vurgulayan Karakoç, bölgede hayatın hâlâ normale dönmediğine dikkat çekti.

Karakoç, BAĞ-KUR prim ve vergi borcu bulunan çiftçilere 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren düşük faizli tarım kredisi kullandırılamayacağına ilişkin kararın uygulanmasının, deprem bölgesinde telafisi güç sonuçlara yol açacağını ifade etti.

“ÇİFTÇİ, BORÇLA ÜRETİMİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYOR”

TBMM kürsüsünden seslenen Karakoç, Kahramanmaraşlı çiftçilerin depremin getirdiği ağır ekonomik yük altında üretim yapmaya çalıştığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çiftçimiz, bir önceki yılın kredisini kapatabilmek için yeniden borçlanmakta; mazot, gübre, tohum gibi tarımsal üretimin temel unsurlarına ulaşabilmek adına kredi kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu şartlar altında krediye erişimin kesilmesi, üretimi durma noktasına getirecektir.”

“DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER İÇİN İSTİSNA ŞART”

Karakoç, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden en ağır şekilde etkilenen illerde çiftçilere yönelik özel düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, BAĞ-KUR, SGK ve vergi borcu bulunan çiftçilerin kredi imkanlarından mahrum bırakılmaması çağrısında bulundu.

MHP’li milletvekili, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal ekonominin ayakta kalabilmesi için deprem bölgesinde istisnai uygulamaların hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı.