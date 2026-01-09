KİÜ, 2025 yılında Web of Science (WoS) tabanlı dergilerde yayımlanan akademik yayın sayısını, 2024 yılına kıyasla %45,90 oranında artırarak dikkat çekici bir yükseliş gerçekleştirdi.

Elde edilen bu başarıyla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi;2018 yılında kurulan üniversiteler arasında Türkiye genelinde 2. sırada,deprem bölgesinde yer alan üniversiteler arasında ise yine 2. sırada yer alarak akademik performansını somut verilerle ortaya koydu.

Üniversitenin araştırma odaklı yaklaşımı, nitelikli akademik kadrosu ve bilimsel üretimi teşvik eden kurumsal politikaları, bu yükselişte belirleyici rol oynadı. Ulusal ve uluslararası akademik yayınlara verilen destek, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve disiplinlerarası çalışmalara sağlanan imkânlar, üniversitemizin bilim dünyasındaki görünürlüğünü her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Rektör Bakan’dan Akademisyenlere Tebrik

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemizin Web of Science tabanlı dergilerdeki yayın sayısında bir yıl içerisinde %45,90 gibi son derece anlamlı bir artış sağlaması, doğru bir akademik vizyonla ilerlediğimizin açık bir göstergesidir.

Bu başarı, özveriyle çalışan akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın ve üniversitemizin bilimsel üretime verdiği önemin bir sonucudur.

Başta akademik personelimiz olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin bilimsel alandaki yükselişinin kararlılıkla devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

Prof. Dr. Bakan ayrıca, üniversitenin nitelikli yayın sayısını artırmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini, genç ve dinamik akademik yapının uluslararası yayıncılıkta daha güçlü sonuçlar ortaya koyacağını vurguladı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, bilimsel üretimi merkeze alan anlayışıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik katkı sunmaya ve Türkiye’nin yükseköğretim vizyonuna değer katmaya devam etmektedir.